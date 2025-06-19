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Mesleki eğitim yolsuzluğu! 13 milyonluk vurgun...

Gaziantep'te kalfa ve çırak olmayanlar adına açılan sahte kayıtlar kamuyu 13 milyon TL'ye yakın zarara uğrattı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA19 Haziran 2025 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Mesleki eğitim yolsuzluğu! 13 milyonluk vurgun...
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Gaziantep'te merkezli 3 ilde çırak veya kalfa olmayan kişileri usulsüz şekilde mesleki eğitim merkezi programlarına dahil ederek kamuyu 12 milyon 967 bin 984 TL zarara uğratan 13 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamuyu zarara uğratan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Gaziantep'te merkezli Sakarya ve Muğla'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Programları kapsamında bazı işverenler ve yetkili kamu görevlileri tarafından çırak veya kalfa olmayan kişilerin usulsüz bir şekilde sisteme dahil edildiği tespit edildi. Şahısların bu yöntemle devletten ödenek alarak kamuyu 12 milyon 967 bin 984 TL zarara uğrattıkları belirlendi.

GAZİANTEP MERKEZLİ 3 İLDE 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, 'Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, 17 Haziran'da Gaziantep merkezli Sakarya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından 18 Haziran'da adli mercilere sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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