''Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'' Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, mesleki ve teknik eğitimin, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın tesisinde büyük öneme sahip olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde belirleyici rol oynadığı, bireylerin yaşam boyu beceri edinmelerini sağlayarak iş gücü piyasasına katılmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırdığı belirtildi.

Mesleki ve teknik eğitimin, sosyal ve ekonomik sektörlerle işbirliği içinde gençlere eşit fırsatlar sunarak mesleki yeterliliği haiz, meslek ahlakını ve değerlerini benimseyen, yenilikçi, girişimci, üretken ve ekonomiye katma değer sağlayan yetkin bir iş gücü oluşturduğu aktarılan genelgede, teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan yeni beceri ve beklentilerin karşılanması ve toplumun ekonomik ve sosyal refahının artması için mesleki ve teknik eğitimde kamu, işveren ve çalışanların ortak rol ve sorumluluklarının öne çıktığı kaydedildi.

Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimin geliştirmesine yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Belgesi, mezkur Bakanlığın resmi internet adresinden yayımlanacağı bildirilen genelgede, belge kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesinin önemine işaret edildi.