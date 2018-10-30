Bursa'da FETÖ operasyonunda meslekten ihraç edilen 8 polis gözaltına alındı
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 eski polis yakalandı.
- AA
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 8 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 eski polis gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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