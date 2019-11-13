Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi eski yarbay, hücre evinde yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve bir soruşturma kapsamında aranan eski yarbay, Eskişehir'de yakalandı.