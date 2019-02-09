İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu

Türkiye’de rockcı imam, yurt dışında Rock’n Imam adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediye bağımsız başkan adayı oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediyesi başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı. Kaş sevdalısı olduğunu belirten Tüzer, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlardan oy istedi.
 
Pınarbaşı Camisi'nde imamlık yaparken, geçen yıl Temmuz ayında hakkında soruşturma açılan Tüzer’in, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulunca meslekten ihracına karar verilmişti.

CHP´li belediyeden oy taşıma itirafı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Aydın'da halka hitap ediyor

Başkan Erdoğan, Aydın'da halka hitap ediyor

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı

İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı

Rusya Ay’a gitmeye hazırlanıyor

Rusya Ay’a gitmeye hazırlanıyor

Tanzim satış noktaları kuruldu

Tanzim satış noktaları kuruldu

Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu

Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu

'Dünyada birinci sıradayız'

'Dünyada birinci sıradayız'

ABD'li komutandan 'İlk biz vuralım' çağrısı

ABD'li komutandan 'İlk biz vuralım' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, genç kızın ricasını geri çevirmedi

Başkan Erdoğan, genç kızın ricasını geri çevirmedi

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA