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Metamfetamin üretirken yakalandı, 'Otizm ilaçları bunlar' dedi

Bursa'da narkotik polisi tarafından, bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 gram metamfetamin ve uyuşturucu çoğaltmaya yarayan kimyasal maddeler ele geçirildi. Baskında polis ekiplerini karşısında bulan şüpheli M.S.S., 'Bunlar uyuşturucu değil. Otizm ilaçları bunlar' dedi.

  • DHA
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi ilçesindeki bir depoda uyuşturucu madde çoğaltımı gerçekleştirilip, daha sonra ticaretinin yapıldığı bilgisini edindi. Yoğun güvenlik önlemleri altında depoya operasyon düzenleyen ekipler, depoda M.S.S. ile E.S.'yi gözaltına aldı. Polisi karşılarında gören şüphelilerden M.S.S., ''Bunlar metamfetamin değil, ben ilaç yapıyorum. Otizm ilacı bunlar'' diye tepki verdi.
 
Depoda yapılan aramalarda satışa hazır 80 gram metamfetamin, 145 gram uyuşturucu madde için hammadde, 25 farklı kimyasal ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
 
2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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