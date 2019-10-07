Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Zirvesi'nde Suriye haritasıyla operasyonun çerçevesini çizdiğini belirten Yarar, "Haritayı Cumhurbaşkanı koydu. BM'deki o harita Türkiye'nin deklare ettiği o harita. Türkiye'nin birinci aşaması Sayın Cumhurbaşkanı'nın deklare ettiği harita. Harekat 32 km'da kalacak demek doğru yaklaşım olmaz. Konuşulan yer Türkiye'nin güvenli bölge oluşturması bakımından tehdit oluşturur" dedi.

"Tel Rifat bölgesinde oluşan ada Türkiye'yi rahatsız ediyor" diyen Yarar, "Türkiye bir ada oluşmasına izin vermeyecektir. 17 bin kişilik Suriye Milli ordusu diyebileceğimiz grup nereden geçecek? Ya Türkiye'ye girecek, ya da Fırat'ın doğusunda Cerablus bölgesinde bir köprü üzerinden geçecek. O arazi Münbiç'le bir bütün. O bölgede ne yaşanacağını göreceğiz" diye konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın Türkiye'nin başarısı olduğuna dikkat çeken Yarar, "Türkiye'nin olayı buraya getirmesi politik ve askeri anlamda başarıdır. 'Hiç girilmeyecek' denilen yerde ABD'ye geri adım attırabiliyorsanız, bunu küçümsememek gerekiyor. Diplomatik anlamda uzun süreden beri muhataplarıyla ikna çalışmaları sürdürüyor. Niçin ve nedenini anlatmaya çalışıyorlar. Bir senedir askeri yığınağın nedeni bugündür" ifadelerini kullandı.

Mete Yarar sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradaki durum ABD'nin SDG'yi ne kadar kontrol edeceği ile ilgili. SDG'nin Türkiye saldırmasına izin verecek mi vermeyecek mi? Onlar SDG, PKK değil diyorlar. PKK değilse Türkiye'ye saldırmaması gerekiyor. Bölge halkının Afrin'de olduğu gibi PKK'ya ne kadar sıcak baktığının işaretlerini göreceğiz. Şehirleri aynı barikatlar döneminde olduğu gibi savaş alanına çevirmek isteyecekler mi istemeyecekler mi? Bunlar harekatın zor mu kolay mı olacağının göstergesi.

(Habertürk)