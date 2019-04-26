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Meteoroliji'den Marmara Bölgesi için hava durumu tahminleri!

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak. Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

''Akıncı SİHA pek yakında göklerde''

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