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Meteoroloj uyardı: Sıcaklıklar 5 ila 10 derecenin altında olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor.

AA19 Ocak 2021 Salı 10:10 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 10:10
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın batı ve kuzeybatı, gece güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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