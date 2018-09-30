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Meteoroloji 11 ili uyardı, kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 11 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz ile Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Balıkesir'in batısı ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-75 km/sa) olması bekleniyor.  
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıbatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile gece saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 27
 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
 
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
 
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25
 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 23
 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34
 

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