Meteoroloji 13 ili uyardı uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerine kadar İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.