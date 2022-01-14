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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü saat verip açıkladı! Fırtına geliyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Güney Ege ve Kuzey Ege'nin güneyinde yarın akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde devam edeceğini açıkladı.

IHA14 Ocak 2022 Cuma 18:03 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 18:03
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güney Ege'de ve Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın (15.01.2022 Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın, 16.01.2022 Pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği bekleniyor. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Saatteki hızı 50 ila 75 kilometreyi bulması beklenen fırtınanın 15 Ocak Cumartesi saat 18.00 ile 23.59 arasında etkili olması bekleniyor.

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