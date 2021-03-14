Meteoroloji 7 ili uyardı: Yağış geliyor

14 Mart 2021 Pazar 09:38 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 09:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla Ve Antalya çevrelerinin yağışlı olması tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde sağanak görülmesi bekleniyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ile birlikte buzlanma bekleniyor.

7 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ oluşma riski nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Sıcaklığın kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.