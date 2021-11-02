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Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak etkili olacak.

AA2 Kasım 2021 Salı 10:54 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:54
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edilen bölgede Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 3, Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Iğdır'da 7, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Iğdır'da 18, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Tunceli'de 14, Ardahan ve Kars'ta 13 derece olacağı öngörülüyor.

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