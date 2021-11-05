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Meteoroloji açıkladı: 7 ilde yoğun sis etkili olacak

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yoğun sis ve pus bekleniyor.

AA5 Kasım 2021 Cuma 12:31 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 12:31
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Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Açıklamada, söz konusu illerde sis ve pus yüzünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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