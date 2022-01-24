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Meteoroloji açıkladı! Güney Ege'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Güney Ege'de fırtına bekleniyor.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 15:01 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:01
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Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Güney Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Güney Ege'de rüzgarın yarın (25.01.2022-Salı) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde (90km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Güney Ege'deki fırtınanın Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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