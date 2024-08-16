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Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları azalacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ayrıca, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'un iç kesimleri, Rize çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

IHA16 Ağustos 2024 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları azalacak
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri, Rize çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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