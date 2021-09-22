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Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

DHA22 Eylül 2021 Çarşamba 10:46 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:46
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlar sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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