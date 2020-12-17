Meteoroloji açıkladı! Yoğun kar yağışı geliyor

17 Aralık 2020 Perşembe 08:34 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 08:34

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden yapılan diğer uyarıda ise Doğu Karadeniz'in doğusunda şiddetli fırtına beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olması öngörülüyor.Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 21, Sarıkamış'ta 17, Konaklı'da 13 santimetre ölçüldü.

Öte yandan Meteoroloji'nin sitesinde yer alan verilere göre önümüzdeki 5 günün hava tahminleri şöyle:

CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan tabloya göre Cuma günü yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor. Akdeniz ve Ege Bölgesinde ise yer yer güneş yüzünü gösterecek.

CUMARTESİ

Cumartesi günü Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken, yurtta kar yağışı olmaması öngörülüyor.

PAZAR

Pazar günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı bekleniyor. Yurt genelinde ise güneşli bir hava olması bekleniyor.

PAZARTESİ

Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı öngörmüyor. Yurt genelinde birçok bölge güneşli bir gün geçirecek.