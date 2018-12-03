Meteoroloji Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Akdeniz açıklarında ve Orta Akdeniz’de fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
- İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Rüzgarın yarın Akdeniz’in açıkları ile Orta Akdeniz’de (Alanya- Mersin arası) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.
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