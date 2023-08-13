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Meteoroloji Batı Karadeniz için uyardı! Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Bartın-Kastamonu) fırtına beklenildiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için de sarı kodlu uyarı yapmıştı.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Meteoroloji Batı Karadeniz için uyardı! Fırtına geliyor
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Batı Karadeniz'de (Bartın-Kastamonu) fırtına beklenildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğleden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

İSTANBUL İÇİN DE UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı. Gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli fırtınaya dikkat çekilerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli fırtınanın etkili olması beklenirken, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.08.2023 Pazar günü Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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