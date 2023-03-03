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Meteoroloji bölge vererek uyardı! Göz gözü görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu. Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, Şanlıurfa ve ilçelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olduğunu açıkladı.

AA3 Mart 2023 Cuma 22:58 - Güncelleme:
Meteoroloji bölge vererek uyardı! Göz gözü görmeyecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ŞANLIURFA'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLUYOR

Şanlıurfa ve ilçelerinde toz taşınımı etkili oluyor.

Kentte sabahtan itibaren etkisini arttırmaya başlayan Suriye kaynaklı toz taşınımı akşam saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava koşullarının etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti.

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