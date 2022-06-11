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Meteoroloji bu gece ve yarın için uyardı: Fırtınayla gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde, bu gece ve yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan meteorolojiden yapılan bir diğer uyarıda ise Marmara Denizi'nin batısında fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

AA11 Haziran 2022 Cumartesi 18:16 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, yağışın bu gece yarısından sonra yine etkili olması bekleniyor. Gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi), Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyi, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

- MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA UYARISI

Marmara Denizi'nin batısında (Bandırma-Marmara Adası) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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