Meteoroloji doğu iller için kar yağışı uyarısında bulundu

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş ve çevrelerinden başlayarak bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.