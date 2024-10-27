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Meteoroloji duyurdu: O ilde hava sıcaklığı 30 dereceyi bulacak

Meteoroloji, Aydın'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. Özellikle 29 Ekim Salı günü en yüksek hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

IHA27 Ekim 2024 Pazar 16:26 - Güncelleme:
Meteoroloji duyurdu: O ilde hava sıcaklığı 30 dereceyi bulacak
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın'da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ekim ayı ortalama sıcaklığı 27 derece olan Aydın'da hava sıcaklıklarının il genelinde 30 dereceyi görmesi bekleniyor. Az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı Aydın'da özellikle 29 Ekim Salı günü en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Aydın'da 28 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 13, en yüksek 28 derece olacak. 29 Ekim Salı günü hava sıcaklığı en düşük 13, en yüksek 30 derece olacak. 30 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 27 derece olacak. 31 Ekim Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 13, en yüksek 27 derece olacak.

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