28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8694
  • 6,5788
  • 253.405
  • 93.497
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Selde araba kullanmaya çalışmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, sel suyunda asla araba kullanılmaması ve yürünmeye çalışılmaması uyarısında bulunuldu.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, şiddetli yağış ve selden korunmak için bazı önlemlere dikkat etmek gerekiyor.

Şiddetli yağış durumunda güncel son meteorolojik bilgilere sahip olmak ve sel uyarılarını medyadan takip etmek önem taşıyor. Kısa süreli yoğun yağışın ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına yol açma riski bulunuyor.

Sel ihtimali durumunda, evdeki değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırmak, zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri almak gerekiyor.

Sel durumunda su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyu bulundurulması tavsiye ediliyor. Suyun evi terk ettiği her yerden içeri girebilecek olması nedeniyle kum torbaları temin etmek önem taşıyor.

Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durmak, açık alanda bulunuluyorsa yüksek yerlere çıkmak gerekiyor.

- "15-20 SANTİMETRE DERİNLİKTEKİ SU İNSANI DEVİRİR"

Asla sel suyu içinde araba kullanılmaması da hayati önem arz ediyor. Bu kapsamdaki ölümlerin yüzde 80'i araç içinde yaşanıyor. Aracın selden etkilenmeyecek bir yere çekilmesi öneriliyor.

Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürünmeye çalışılmaması gerekiyor. Hızla akan 15-20 santimetre derinlikteki suyun bir insanı devirebileceği belirtiliyor.

Sel nedeniyle ev ya da iş yerlerinin boşaltılması gerekiyorsa elektrik ve doğal gaz gibi bağlantıların kapatılması önem taşıyor.

Selin ardından binalardaki yapısal hasarın kontrol edilmesi gerekiyor. Sel suyuyla temas etmiş bütün gıda malzemelerinin konserve dahi olsa atılması öneriliyor.

Önce yavru kediyi ezdi sonra çevredekileri tehdit etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O ülkede PKK'lı teröristlere darbe

O ülkede PKK'lı teröristlere darbe

Hükümet müjdeyi verdi: 2 milyar lira kredi desteği verilecek

Hükümet müjdeyi verdi: 2 milyar lira kredi desteği verilecek

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Mursi'nin ölümüne ilişkin dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı!

Mursi'nin ölümüne ilişkin dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı!

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

Rusya'dan kriz çıkaracak Kırım hamlesi!

Rusya'dan kriz çıkaracak Kırım hamlesi!

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek
 

POPÜLER HABERLER

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

Yedi asırlık caminin izlerine 15 yıllık çalışmayla ulaşıldı

Yedi asırlık caminin izlerine 15 yıllık çalışmayla ulaşıldı

2 bin metredeki gizli cennet

2 bin metredeki gizli cennet

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA