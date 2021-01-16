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Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar uyarısı

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Yalova ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 11:38 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:08
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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