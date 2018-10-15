Meteoroloji Güneydoğu için toz taşınımı uyarısında bulundu

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Batman'da yarın 18.00'e kadar toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.