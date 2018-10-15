Meteoroloji Güneydoğu için toz taşınımı uyarısında bulundu
Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.
- AA
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Batman'da yarın 18.00'e kadar toz taşınımı beklendiği bildirildi.
Açıklamada, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.