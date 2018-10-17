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Meteoroloji Güneydoğu için toz taşınımı uyarısında bulundu

Meteoroloji'den Güneydoğu'daki 6 il için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Suriye  üzerinden gelen toz taşınımının Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve  Batman'da cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.
 
Açıklamada, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış olan  yerlerde yağmurun çamur şeklinde olması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara  karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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