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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
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Yurdun bazı illerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca, yarın öğle saatlerinde Konya, Aksaray, Niğde, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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