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Meteoroloji İstanbul dahil 4 ili uyardı! ''Tedbirli olun''

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 12:11 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 12:21
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri, öğle saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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