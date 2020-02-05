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Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da kar yağışı bu gece başlayacak. Kar yağışının Edirne, Kırklareli, Bolu, Kocaeli, Bursa, Ankara gibi şehirlerde de etkisini göstermesi bekleniyor.

05.02.2020  09:06 - Güncelleme: 05.02.2020  09:06

Marmara bölgesi bugün soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da da etkili olması beklenen kar yağışının bu gece başlaması bekleniyor. Bugün gün boyu İstanbul'da yağmur görülecek. Gece saatlerinde ise yağışın kara dönüşeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son dakika verilerine göre İstanbul'da bu gece başlaması beklenen kar yağışının Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü de devam edecek Pazar günü ise etkisini yitirecek.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI GELDİ

İstanbul’un, 6 Şubat Perşembe gününden itibaren soğuk, kar yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkisine girmesi bekleniyor. Yetkililer, 3 gün süreceği tahmin edilen yağışlı hava boyunca sürücü ve yayaları don ve buzlanmaya karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre; Çarşamba akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği hesaplanıyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklığının 6-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri olan 3-6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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