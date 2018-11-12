Meteoroloji'den yapılan açıklamada bir çok bölgede sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre bir çok bölgede sağanak yağış etkili olacak.
- AA
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara bölgesinin bazı illerinde yarın sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
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