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Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz için tahminini açıkladı

Önümüzdeki hafta boyunca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlı, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz için tahminini açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine gelecek hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Haftanın ilk gününde yurdun kuzey kesimlerinin parçalı çok bulutlu olacağını aktaran Macit, "Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Salıdan cumaya kadar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars ve Ardahan çevreleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak geçişleri olacağını aktaran Macit, yurdun diğer yerlerinde az bulutlu hava beklendiğini söyledi.

- GÜNEY, İÇ VE BATI KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIK

Sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Macit, "Hava sıcaklıklarının, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Hava sıcaklıklarında hafta sonuna değişiklik olmayacağını dile getiren Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca havanın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlı, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Macit, yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

  • Karadeniz yağışlı
  • Doğu Karadeniz açık
  • Orta Karadeniz bulutlu

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