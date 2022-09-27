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Güncel

Meteoroloji saat verdi: Balkanlar'dan geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Türkiye, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

27 Eylül 2022 Salı 10:12 - Güncelleme:
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27 Eylül güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye, Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava İstanbul'da da akşam saatlerinde etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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