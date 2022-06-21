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Meteoroloji saat verdi: Birçok ilde sağanak yağış bekleniyor

İstanbul'un Anadolu Yakasında Boğaz çevresi, Yalova, Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

AA21 Haziran 2022 Salı 00:58 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SEL, SU BASKINI VE RÜZGARA KARŞI UYARI

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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