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Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Söz konusu bölgenin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

AA9 Kasım 2021 Salı 11:15 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 11:15
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Yağışlar, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, yarın sabah saatlerinden itibaren de Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Tahminlere göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşecek. Doğu Karadeniz'in rakımı 800 metre üzerindeki yerlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar görülecek.

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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