Meteoroloji sarı kodla uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dört kente kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların iki gün sürmesi beklenirken, bazı kentlerde de sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Yurt genelinde ise güneşli hava etkili olacak.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

2 KENT İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji, Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarıda bulunurken bugün ve yarın için karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle: