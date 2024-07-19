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Meteoroloji: Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

IHA19 Temmuz 2024 Cuma 09:17 - Güncelleme:
Meteoroloji: Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
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Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIS UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 35

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı bulutlu 33

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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