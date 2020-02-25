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Meteoroloji uyardı! Birçok il kara teslim

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kar yağışı etkili olacak.

AA25 Şubat 2020 Salı10:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:50

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerine kadar Erzurum ve Erzincan'da, akşam saatlerine kadar ise Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 4, Kars ve Ardahan'da 3, Iğdır ve Erzincan'da 2 derece; Ağrı'da ise sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 9, Erzincan'da 3, Ağrı'da 1, Kars ve Erzurum'da sıfır, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede kar kalınlıkları Kars'ta 5, Erzurum'da 9, Ağrı'da 24, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 82, Erzurum Palandöken'de 70, Kars Sarıkamış'ta 65 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsü olan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulundu. 

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