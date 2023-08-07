İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,001
  • EURO
    29,6799
  • ALTIN
    1678.84
  • BIST100
    7448.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde hava sıcaklığı azalacak
Güncel

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde hava sıcaklığı azalacak

Hava sıcaklıkları batı bölgelerde azalacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilir derecede artacak.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 14:44 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde hava sıcaklığı azalacak
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşecek.

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Bazı illerde hafta boyunca beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara 30-37, İstanbul 28-30, İzmir 31-35, Kahramanmaraş 35-40, Kayseri 35-38, Sivas 37-39, Gümüşhane 38-41, Bayburt 35-37, Elazığ 37-42, Diyarbakır 41-44, Adıyaman 39-43, Şanlıurfa 38-44, Batman 42-45, Şırnak 38-40.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak havanın etkili olduğu bölgelerde kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.