  Meteoroloji uyardı: Denizlerde kuvvetli fırtına bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Denizlerde kuvvetli fırtına bekleniyor

Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 13:28 - Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden pazartesi gece saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinde batıda, çarşamba gününün ilk saatlerinde de doğuda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra pazartesi gece saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtına, salı günü öğle saatlerinde doğuda, çarşamba günü sabahın ilk saatlerinde de batıda etkisini kaybedecek.

Kuzey Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek. Fırtına, akşam saatlerinde etkisini yitirecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinde batı, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

