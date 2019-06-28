Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.