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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 09:07 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğle ve akşam saatleri arasında Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

  • meteoroloji
  • 14 bölge müdürlüğü
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