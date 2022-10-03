İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2022 Pazartesi / 8 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5696
  • EURO
    18,184
  • ALTIN
    990.855
  • BIST100
    3271
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Güncel

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için ise fırtına uyarısında bulunuldu.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 12:51 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey ve batı, Yozgat'ın doğu, Giresun'un iç ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.