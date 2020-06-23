AA 23 Haziran 2020 Salı 10:36 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 10:36

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Yağışların bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.