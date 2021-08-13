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Meteoroloji uyardı! Sel bölgesine yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sel felaketi yaşayan Kastamonu'nu kuzeyi ve Sinop, Samsun çevrelerinde etkisini artırarak öğleye kadar yerel kuvvetli sağanak etkili olacağını bildirdi.

13 Ağustos 2021 Cuma 09:34 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 09:34
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'de devam eden gök gürültülü sağanağın, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde etkisini artırarak öğleye kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

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