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Meteoroloji uyardı: Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yağış etkili olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Burdur, Isparta, Karaman, Antalya, Balıkesir ve Konya'da kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak..

23.12.2019  07:23 - Güncelleme: 23.12.2019  07:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Aralık hava durumunu paylaştı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. 
 
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
 
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla, Aydın, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Çanakkale'nin güneyi,Balıkesir'in batı kıyıları, Denizli, Burdur, Isparta, Karaman, Antalya'nın merkez ve batı kesimleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
 
Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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