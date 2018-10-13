Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak etkili olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı çevreleri ve Diyarbakır’ın kuzey, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28