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Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor

Yeni hafta ile birlikte yağış Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Meteoroloji, bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

TRT Haber3 Ekim 2022 Pazartesi 08:40 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor
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Sıcak günler geride kalıyor. Yeni haftayla birlikte yağış tüm yurtta etkili olacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta itibarıyla bazı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceğini belirterek, "Özellikle ülkemizin kuzey iç ve güney kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak kendini gösterecek" dedi.

METEOROLOJİ'DEN KARADENİZ'E FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji bazı bölgeler için fırtına uyarısında bulundu.

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde rüzgar kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

3 büyük ilde de sıcaklık düşüyor.

Ankara'da üç gün sıcaklık 20-22 derece arasında seyredecek. Kentte pazartesi ve salı yağış beklenmezken, çarşamba sağanağın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

İstanbullular da yeni haftayı yağışla karşılayacak.

İzmir'de ise 3 gün yağış yok. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte sıcaklık da 21-23 derece arasında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışa karşı tedbirli olunmasını istedi.

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